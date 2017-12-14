Савченко предложила концепцию изменения политической системы Украины

На странице депутата Верховной рады Надежды Савченко в одной из социальных сетей появилось обращение к соотечественникам под названием «Концепция изменения политической системы Украины».

По словам Савченко, «становится понятным то, что данный административный и общественно-политический строй не является эффективным и таким, что удовлетворяет национальные и исторические интересы и потребности украинского народа».

«Предлагается принципиально новая для Украины модель административного и общественно-политического устройства, основанная на экономическом принципе объединения общин, которая будет учитывать интересы и потребности украинского народа и нивелирует коррупционные составляющие при распределении национальных благ, прав и обязанностей между обществом и государством», – говорится сообщении, появившемся на странице Савченко в социальной сети Facebook.

Савченко предлагает отказаться от привычной вертикальной модели построения государства: область – район – город/поселок/деревня, деятельность которых осуществляется в пределах соответствующих советов, и заменить ее новой моделью государственного устройства: Совет общины – Верховная Рада.

Таким образом, к Концепции «предлагается модель разделения внутри государства на административные единицы – объединенные общины, которые путем представительства в органе местного самоуправления (совет общины), от каждого населенного пункта, [будут] осуществлять управление такой территориально-административной единицей».

«Право определять и изменять конституционный строй на Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, ее органами или должностными лицами», – подчеркивает Савченко.

В тексте заявления также затрагивается вопрос проведения референдума на различных уровнях и формирования бюджета страны.

Помимо этого, она предложила провести на Украине перепись населения, ввести паспортизацию населенных пунктов, изменить избирательную систему и передать жителям страны возможности отзыва депутатов с должностей.

Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокеуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось. Позднее сестра Савченко обратилась за помощью к президенту США Дональду Трампу

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.