Трамп заявил о ждущем американцев Марсе

Глава американского государства Дональд Трамп, выступая в Мичигане, заявил, что Марс «ждет» американцев.

Он отметил, что жители США – наследники «тех великих американцев», которые «отправили человека на Луну».

«Да, кстати, простите меня, но не обратили ли вы внимание на то, как обстоят дела с нашей космической программой? Немного иначе», – приводит его слова RT со ссылкой на Fox News.

По его словам, Белый дом не против того, чтобы «разные богатые парни» осуществляли запуски ракет с мыса Канаверал, если они платят за аренду космодрома.

Глава американского государства заявил об «оживлении» космической программы США. Он сказал, что программа за короткий период времени поднялась «на очень высокий уровень», хотя «никто не верил» в такую возможность.

«НАСА возродилось, Марс ждёт нас! И вы это знаете», – сказал Трамп.