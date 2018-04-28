Над авиабазой США в Германии появился «небесный пенис»

В небе над авиабазой Рамштайн в Германии заметили странный инверсионный след, оставленный самолетом; пользователи Сети заметили, что изображение напоминает пенис, и потребовали от американских и немецких военных объяснить происхождение рисунка.

Фотографии и видео «небесного пениса» появились в пятницу в Facebook. Подавляющее большинство интернет-пользователей разглядели на снимках фаллос, но некоторые увидели и другие предметы, например, очки.

Издание Task and Purpose отмечает, что комментаторы разделились на две основные группы – тех, кто видит в небе «пенис», и тех, кто считает оставленные следы химтрейлами (не тающий инверсионный след, который, как уверяют сторонники теории заговора, оставляют «химикаты», якобы тайно распыляемые самолетами по воле «оккупационного правительства», а также «след от климатического оружия США»).

Другие комментаторы вспомнили о случае, произошедшем в ноябре 2016 года, когда два американских военных летчика нарисовали пенис в небе над штатом Вашингтон. Обоих тогда привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время Рамштайн – ключевой перевалочный пункт Аэромобильного командования США, на авиабазе постоянно дислоцируются 16 эскадрилий военно-транспортных самолетов 86-го авиакрыла. Однако, отмечает издание, среди этих самолетов нет тех, которые бы могли оставить в небе подобный рисунок. Пресс-секретарь 86-го авиакрыла сообщил Task and Purpose, что сейчас проверяется возможная причастность к этому летчиков из американской авиабазы в германском городе Шпангдалем, где на постоянной основе дислоцировано 52-ое истребительное крыло ВВС США, в том числе самолеты F-16.