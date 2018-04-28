Оплативший возведение памятника Telegram депутат отреагировал на обман

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
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Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...

В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...
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          Оплативший возведение памятника Telegram депутат отреагировал на обман

          28 апреля 2018, 15:05

          Текст: Алексей Ласнов

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          Депутат из Ленинградской области Владимир Петров, на чьи деньги школьники вместо покупки ноутбука построили памятник Telegram, пообещал их не ругать.

          «Конечно, плохо, что дети меня обманули. Надеюсь, родители им объяснят, что врать плохо. С другой стороны, молодцы, что сделали что-то своими руками. Касаемо идеологической составляющей перформанса скажу, что в целом понимаю наших детей – за это ругать их нельзя, думаю», – заявил Петров, передает РИА «Новости».

          Он рассказал, что сланцевские подростки попросили помочь его с покупкой компьютера.

          «Они сказали, что он им нужен для учебы и образования. Так как это дети, я оказал им помощь из личных средств. Помог и забыл, что говорится, таких событий в депутатской жизни хватает. Однако прошло время, и из Ставрополья, где происходило дело, мне сообщили, что те самые подростки вместо компьютера купили фанеры, краски и гвоздей и соорудили памятник Telegram», – сказал депутат.

          В пятницу стало известно, что у здания администрации Старопольского сельского поселения в Ленобласти местные дети установили памятник мессенджеру Telegram.

          Напомним, в начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.


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