Оплативший возведение памятника Telegram депутат отреагировал на обман

Депутат из Ленинградской области Владимир Петров, на чьи деньги школьники вместо покупки ноутбука построили памятник Telegram, пообещал их не ругать.

«Конечно, плохо, что дети меня обманули. Надеюсь, родители им объяснят, что врать плохо. С другой стороны, молодцы, что сделали что-то своими руками. Касаемо идеологической составляющей перформанса скажу, что в целом понимаю наших детей – за это ругать их нельзя, думаю», – заявил Петров, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что сланцевские подростки попросили помочь его с покупкой компьютера.



«Они сказали, что он им нужен для учебы и образования. Так как это дети, я оказал им помощь из личных средств. Помог и забыл, что говорится, таких событий в депутатской жизни хватает. Однако прошло время, и из Ставрополья, где происходило дело, мне сообщили, что те самые подростки вместо компьютера купили фанеры, краски и гвоздей и соорудили памятник Telegram», – сказал депутат.



В пятницу стало известно, что у здания администрации Старопольского сельского поселения в Ленобласти местные дети установили памятник мессенджеру Telegram.

Напомним, в начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.