Ученым удалось сохранять жизнь мозга свиньи вне тела 36 часов

Американским ученым удалось поддерживать мозги обезглавленных свиней на протяжении 36 часов.

Такого результата удалось достигнуть благодаря использованию сложной системы BrainEx, в рамках которой использовалась жидкость, насыщенная кислородом, поддерживающая живые клетки. Стоит отметить, что мозги не показывали никакой электрической активности, а значит не находились в сознании.

По мнению нейробиолога Ненада Сестана, руководившего проектом, это достижение позволит ученым понять, как работает мозг, и изучить экспериментальные методы лечения различных заболеваний, начиная от рака и заканчивая слабоумием.

Однако итоги эксперимента, опубликованные в научном журнале Массачусетского технологического института и презентованные Сестаном в Национальном институте здравоохранения в марте 2018 года, встретили смешанную реакцию научного сообщества.

«Это исследование может помочь ученым понять связи между клетками мозга, позволяя им составить «мозговой атлас», - цитирует нейробиолога из Калифорнийского университета в Сан-Диего Анну Девор The Guardian. Профессор нейродегенерации в Университетском колледже Лондона Фрэнсис Эдвардс, напротив, считает, что итоги данного эксперимента не применимы к людям.

Это не первый случай, когда мозг животного был сохранен вне тела: аналогичный результат был достигнут ранее в эксперименте с морскими свинками.