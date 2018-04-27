В ходе торгов в пятницу вечером евро опустился ниже 75 рублей, доллар – ниже 62 рублей.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

В пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Рубль незначительно замедлил рост к доллару и евро после решения Банка России.