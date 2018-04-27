Первые леди КНДР и Южной Кореи провели встречу

Ли Соль Чжу, супруга северокорейского лидера Ким Чен Ына, и Ким Чжон Сук, жена президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, встретились в пограничном пункте Пханмунджом, где проходит межкорейский саммит.

Первые леди обменялись приветствиями и рукопожатиями, передает ТАСС.

После они вместе с мужьями приняли участие в коротком фотографировании.

«Сегодня мы делаем много фотографий», – пошутил Ким Чен Ын.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию, в которой, в частности, условились продолжать активный диалог на высшем уровне.

Поставив подписи под документом, главы государств обнялись. Также по итогам саммита объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.