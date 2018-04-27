Москвичам пообещали скорое лето

В Москве на майские праздники температура достигнет отметки в +25 градусов, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, температура будет повышаться ежедневно с 29 апреля и достигнет максимума 2 мая, однако не исключены кратковременные дожди, передает РИА «Новости».

Особенно дождливым будет 1 мая, уточила Позднякова.

В первый выходной день, 29 апреля, минимальная температура в Москве днем составит плюс 16-18 градусов, 30 апреля температура повысится до 17-19 градусов. Ночи будут умеренно теплые.

Температура ночью 2 мая составит плюс 10-12 градусов, дневная – плюс 23-24 градуса, а на юге плюс 25 градусов.

«Такая погода, особенно второго числа, очень комфортная, она будет без сильного ветра, без катаклизмов в виде грозы и так далее. Жаркая, теплая, почти, как бывает в конце июня», – отметила Позднякова.

Она добавила, что перепадов атмосферного давления не прогнозируется.

Напомним, в четверг, 26 апреля, синоптики объявили в столице «желтый» уровень погодной опасности. До этого, на выходных, в Московском регионе ураган повалил порядка 900 деревьев. Кроме того, в результате разгула стихии пострадали 17 человек, двое погибли.