Бьорндален перешел на собак

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален решил принять участие в гонках на собачьих упряжках.

«Наверное, это этот вид соревнований для меня оптимален, ведь всю работу сделают собаки. Не нужно напрягаться», – заявил Бьорндален в интервью норвежскому изданию VG.

Чемпион мира по гонкам на собачьих упряжках друг Бьорндалена Свен Иван Моен рассказал, что восьмикратного чемпиона Олимпийских игр не будет трудностей с собаками.

«Бьорндален хорош во всем, что делает. К тому же он вырос на ферме и знает как вести себя с животными», – рассказал Моен.

Напомним, 3 апреля восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

За карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград: восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Ему принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира – 95. Также он один раз побеждал и четыре раза становился призером этапов Кубка мира по лыжным гонкам.