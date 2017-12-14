Бьорндален завершил карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

За карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград: восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Ему принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира - 95. Также он один раз побеждал и четыре раза становился призером этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

В завершившемся сезоне Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхенчхане из-за слабых результатов на этапах Кубка мира.



Напомним, ранее Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени ни к чему не приведет.