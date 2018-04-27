«Яндекс» потребовал от Роскомнадзора разъяснений из-за блокировки IP-адресов компании

Руководство «Яндекса» потребовало разъяснений от Роскомнадзора в связи с блокировкой IP-адресов компании и обратило внимание, что попытка заблокировать Telegram неожиданно ударила по всему рунету.

«Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов «Яндекса». Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент – IP-адреса из этого списка пропали», – заявили в «Яндексе», передает РИА «Новости».

В компании добавили, что дежурная смена технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. «Мы ждем разъяснений Роскомнадзора», – отметили в компании.

По мнению представителей «Яндекса», «попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету». Блокировка коснулась не только мессенджера, – пострадали многие ресурсы и их пользователи.

«Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», – подчеркнули в компании.

В компании уверены, что «отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем».

Ранее в пятницу Роскомнадзоре объяснили, что кратковременая блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей на территории России произошла по техническим причинам, в настоящее время все они свободны от блокировки.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.