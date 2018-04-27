Владелец «Зимней вишни» предложил оплатить ее снос

Владелец сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» – готов передать его властям города, сообщил мэр Кемерово Илья Середюк.

«Собственников у здания около 40, но основной – «Кемеровский кондитерский комбинат» – уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», – передает «Интерфакс» слова Сердюка.

Он отметил, что в данный момент решается вопрос с остальными собственниками, некоторые из которых также готовы отказаться от прав на здание центра и отдать собственность муниципалитету.

Напомним, ранее сообщалось, что к пожару в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.

О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в ТРК «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, но собственник так и не выделил необходимые 7 млн рублей на ее ремонт.