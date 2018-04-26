Китай и США собрались вместе запустить сверхзвуковые пассажирские перевозки

Крупнейшее турагентство Китая, компания Ctrip объявила о стратегическом инвестировании в американского разработчика сверхзвуковых пассажирских самолетов Boom Supersonic, чтобы запустить авиаперевозки в Китае, сообщают СМИ.

Компании объединили усилия для запуска сверхзвуковых пассажирских авиаперевозок в Китае. Ctrip поможет Boom Supersonic ускорить установление отношений с китайскими авиаперевозчиками благодаря своим обширным знаниям об авиационном рынке Китая, сообщает «Синьхуа».

Boom Supersonic со своей стороны готов предоставить китайской компании возможность предложить клиентам от 10 до 15 мест на первых нескольких коммерческих рейсах Boom.

Компании собираются сделать более доступными дальние перелеты, сократив длительность полетов из Китая в США, Южную Азию и Океанию вдвое – так, перелет из Сан-Франциско в Шанхай вместо 11 часов должен занимать шесть часов, сообщил гендиректор Boom Блейк Шолл.

Boom Supersonic разрабатывает сверхзвуковой авиалайнер, который рассчитан на 55 мест и способен развить скорость до 2 тыс. 335 км в час. Это более чем вдвое больше скорости нынешних пассажирских самолетов.

Предполагается, что самолет Boom начнет выполнять рейсы в середине 2020-х годов.

Отметим, что Россия также намерена создать сверхзвуковой пассажирский самолет. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.