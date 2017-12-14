Дуров объяснил невозможность компромисса с ФСБ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компромисс с ФСБ по вопросу передачи ключей для расшифровки переписки был невозможен.

«Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли. Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры, не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дуров заявил, что даже если бы запрос ФСБ был ограничен помощью в поимке шести террористов, которые участвовали в теракте в Петербурге, Telegram вряд ли мог помочь, так как часть мобильных номеров, которые были интересны спецслужбе, «никогда не имели аккаунта в Telegram». Остальные номера, заявил он, были удалены автоматически в связи с отсутствием активности в прошлом году.

При этом он указал на материалы СМИ, которые сообщают, что в большей степени для координации теракта «использовался не Telegram, а WhatsApp».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Однако пока полная блокировка приложения в России так и не осуществлена. В то же время поступают сведения о блокировке сторонних ресурсов.