Дворкович назвал условие национализации попавших под санкции компаний

Национализация попавших под американские санкции компаний возможна, если об этом попросят сами владельцы, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Отвечая на вопрос прессы о том, обсуждается ли в кабмине национализация «Русала» или других компаний, оказавшихся под санкциями США, Дворкович сказал, что этого не происходит, поскольку возможно только если сами владельцы компании выйдут с соответствующей инициативой, передает «Интерфакс».

Пока никто с таким предложением в правительство не обращался, отметил зампред, добавив, что самостоятельно кабмин «ни в коем случае» не будет «предлагать что-то подобное».

Временно национализировать попавший под санкции США «Русал» предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В Кремле прокомментировали это предложение, отметив необходимость учета мнения акционеров и собственников компаний, а также возможности правительства. Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выкуп государством доли Олега Дерипаски в «Русале» возможен, но предметно это пока не обсуждалось.

Напомним, 9 апреля «Русал» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%. Fitch отозвало рейтинги «Русала» на пересмотр с возможностью понижения. Вашингтон выдвинул условие снятия санкций с «Русала» при условии, если российский олигарх Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.