Самолеты SSJ-100 и МС-21 могут объединить под одним брендом

Самолеты SSJ-100 и МС-21 могут быть объединены под общим брендом, сообщил в кулуарах Eurasia Airshow-2018 президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов.

«Весьма вероятно, что мы перейдем на единый бренд. Я не исключаю, что это будет или МС, или какое-то другое производное. Мы, вероятно, скоро объявим конкурс на лучшее название единого бренда для нашей гражданской авиации», – цитирует Рубцова ТАСС.

Компания «Гражданские самолеты Сухого» занимается производством самолетов Sukhoi SuperJet-100 и его модификаций. В 2017 году собщалось, что в рамках перехода на единую акцию Объединенная авиастроительная компания планирует передать «Гражданские самолеты Сухого» управление продвижением самолетов МС-21, которые производятся другой дочкой ОАК – корпорацией «Иркут».

В 2016 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия объединит все проекты по выпуску гражданских самолетов в структуру на базе «Гражданских самолетов Сухого», при этом российско-итальянская Superjet International сохранится как площадка по доводке самолетов на поставку в третьи страны.