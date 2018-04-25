В пригороде сирийской Думы нашли сеть оснащенных туннелей

Близ города Дума правительственные войска Сирии обнаружили сеть туннелей боевиков.

По предварительным данным, террористы использовали эти переходы, чтобы эвакуировать раненых и перевозить технику, передает RT.

Коридоры расположены на глубине 15 метров, оснащены электричеством и представляют собой инженерные сооружения, похожие на метро.

Также в них нашли оружие.

Ранее сирийские военные показали подземные лабиринты боевиков в Восточной Гуте.