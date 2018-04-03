Сирийские военные показали подземные лабиринты боевиков в Восточной Гуте

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3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Американец «рассекретил» российский военный технополис

Еще в феврале президенту Владимиру Путину были продемонстрированы возможности будущего анапского технополиса «Эра»Фото: kremlin.ru
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике ЗАТО не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
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Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
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          Сирийские военные показали подземные лабиринты боевиков в Восточной Гуте

          3 апреля 2018, 15:42

          Текст: Антон Касс

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          В Сети обнародовано видео из туннеля в городе Ирбин протяженностью более 400 метров, который террористы использовали как переход между секретными полевыми госпиталями.

          Видео опубликовано RT.

          До этого ТАСС со ссылкой на агентство САНА сообщал, что в пригородах Эрбин, Айн-Терма, Замалька и Джаубар в Восточной Гуте сирийские военные обнаружили подземные бункеры с общежитиями и клиниками, оснащенными современным медицинским оборудованием.

          Отмечается, что указанные населенные пункты, служившие форпостом боевиков на подступах к Дамаску, соединялись между собой сетью туннелей. Высота некоторых из них достигала шести метров, что позволяло передвигаться под землей грузовикам с боеприпасами.

          Как сообщил военный эксперт, генерал Амин Хотейт, общая длина подземных дорог, выходивших к городам Хараста и Дума в окрестностях Дамаска достигала 35 километров. По его мнению, существование на протяжении шести лет лагерей бандформирований под Дамаском стало возможным благодаря массированной поддержке из-за рубежа.

          Кроме складов с боеприпасами террористы имели в распоряжении много продовольствия и медикаментов.

          В ходе обследования освобожденных от боевиков районов в Замальке военнослужащие правительственной армии Сирии нашли во вторник несколько складских помещений. Отмечается, что перед тем как покинуть Восточную Гуту боевики сожгли штабные бункеры, чтобы уничтожить доказательства своей связи с внешними покровителями.

          В воскресенье сообщалось, что в результате договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской правительственной армией и засевшими в Думе боевиками, около 1 тыс. террористов из радикальной группировки «Фейлак Ар-Рахман» покинули анклав.

          До этого командование сирийской армии объявило об освобождении Восточной Гуты, за исключением города Дума. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что лидеры террористических группировок согласились вывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.


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