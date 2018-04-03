Сирийские военные показали подземные лабиринты боевиков в Восточной Гуте

В Сети обнародовано видео из туннеля в городе Ирбин протяженностью более 400 метров, который террористы использовали как переход между секретными полевыми госпиталями.

Видео опубликовано RT.

До этого ТАСС со ссылкой на агентство САНА сообщал, что в пригородах Эрбин, Айн-Терма, Замалька и Джаубар в Восточной Гуте сирийские военные обнаружили подземные бункеры с общежитиями и клиниками, оснащенными современным медицинским оборудованием.

Отмечается, что указанные населенные пункты, служившие форпостом боевиков на подступах к Дамаску, соединялись между собой сетью туннелей. Высота некоторых из них достигала шести метров, что позволяло передвигаться под землей грузовикам с боеприпасами.

Как сообщил военный эксперт, генерал Амин Хотейт, общая длина подземных дорог, выходивших к городам Хараста и Дума в окрестностях Дамаска достигала 35 километров. По его мнению, существование на протяжении шести лет лагерей бандформирований под Дамаском стало возможным благодаря массированной поддержке из-за рубежа.

Кроме складов с боеприпасами террористы имели в распоряжении много продовольствия и медикаментов.

В ходе обследования освобожденных от боевиков районов в Замальке военнослужащие правительственной армии Сирии нашли во вторник несколько складских помещений. Отмечается, что перед тем как покинуть Восточную Гуту боевики сожгли штабные бункеры, чтобы уничтожить доказательства своей связи с внешними покровителями.

В воскресенье сообщалось, что в результате договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской правительственной армией и засевшими в Думе боевиками, около 1 тыс. террористов из радикальной группировки «Фейлак Ар-Рахман» покинули анклав.

До этого командование сирийской армии объявило об освобождении Восточной Гуты, за исключением города Дума. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что лидеры террористических группировок согласились вывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.