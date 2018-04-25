Кабмин Севастополя подал иск к спикеру заксобрания

Кабинет министров Севастополя решил судиться со спикером заксобрания города Екатериной Алтабаевой, сообщил представитель губернатора в заксобрании Михаил Вавилов.

Он сообщил, что во вторник был подан административный иск в Севастопольский городской суд. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Вавилова, в декабре 2017 года Екатерина Алтабаева не созвала внеочередную сессию заксобрания по требованию губернатора. Правительство считает это нарушением федерального закона и «незаконным бездействием».

Сама Алтабаева сообщила, что не знала об иске правительства и еще не видела этот документ, поэтому комментировать его «пока сложно».

Также Алтабаева не согласилась с критикой работы заксобрания со стороны Вавилова. Она призвала представителей правительства посещать заседания профильных комитетов заксобрания и приглашать депутатов на заседания в правительстве, на которых разрабатывают проекты законов, «как это было раньше».

Отметим, что в декабре прошлого года заксобрание Севастополя только с третьей попытки приняло бюджет города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.