Депутаты Севастополя приняли бюджет с третьей попытки

Заксобрание Севастополя с третьей попытки приняло бюджет города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, на этот раз против высказался всего один депутат.

«За 18, против один, воздержалось трое, голосовало 22 депутата. Решение принято», - сообщила спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева. Документ принят во втором, окончательном чтении, передает ТАСС.

Замгубернатора Севастополя Илья Пономарев отметил, что документ практически «соответствует первоначально внесенному правительством» законопроекту, а в окончательную редакцию внесли только ряд технических правок. Кроме того, перераспределены средства на финансирование ряда социально значимых проектов – например, центра молодежного инновационного творчества и детского центра «Кванториум».

В то же время финансирование фонда оплаты труда Заксобрания и Контрольно-счетной палаты осталось на прежнем уровне, то есть сократится в 2018 году на 33 млн рублей – так было в первоначальном варианте проекта бюджета на 2018-2020 годы.

22 декабря депутаты дважды голосовали за принятие бюджета Севастополя на 2018-2020 годов, но им не хватало одного голоса: народные избранники спорили относительно сокращения фонда оплаты труда Заксобрания и КСП города на 33 млн рублей.

Севастополь впервые переходит на трехлетний бюджет. Общий объем доходов бюджета на 2018 год составляет 35,7 млрд рублей. Из федерального бюджета поступит 21,5 млрд рублей. Общий объем расходов - 39,5 млрд рублей.

В понедельник стало известно, что большинство работающих на постоянной основе депутатов отказались от зарплаты ради сохранения законодательного собрания Севастополя в качестве независимого и работоспособного органа власти.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какая жесткая парламентская дискуссия развернулась в Законодательном собрании Севастополя о судьбе бюджета на следующий год.