Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 20 копеек – до 61,82 рубля, курс евро поднялся на 11 копеек, составив 75,49 рубля.

Нефть Brent с утра дешевеет на 0,2% – до 73,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».