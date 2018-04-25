В центре Москвы произошла стрельба

В Москве на улице Садовой-Самотечной мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета.

Нарушитель был задержан полицией, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Выяснилось, что мужчина открыл стрельбу из хулиганских побуждений; он совершил несколько выстрелов в воздух, а затем уехал на своем автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале в Москве мужчина открыл стрельбу из окна квартиры.