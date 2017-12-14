Трамп стряхнул перхоть с плеча Макрона

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном увидел на плече собеседника перхоть и стряхнул ее на глазах у присутствующих.

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек», – передает слова Трампа RT.

Отмечается, что Трамп во время произнесения этой фразы посмеивался.

Позже президент США назвал Макрона «особенным другом». «Это действительно большая честь быть с тобой», – сказал он.

Ранее во вторник Трамп и Макрон посадили во дворе Белого дома саженец дуба, привезенный из Франции в подарок.

Макрон находится в США с официальным визитом с понедельника.