Минобороны Украины запретило военным симпатизировать России

По мнению украинского министра обороны Степана Полторака, военные, которые считают Россию «братом и соседом», не имеют права находиться в армии Украины.

Он отметил, что в ВСУ по-прежнему есть люди, которые до сих пор считают Россию «братом и хорошим соседом». При этом минобороны Украины ведет работу по выявлению таких людей, чтобы «избавиться от них», добавил Полторак, передает ТАСС.

«Что касается назначений – мы все высшие должности проверяем. Но невозможно уволить всех, кто имеет родственников в России. И думаю, это было бы не совсем правильно, - так мы вернемся в Советский Союз», – сказал он.

По словам Полторака, при назначении на высокие должности проводится процедура на полиграфе – для этого даже создано отдельное управление.

Министр признал, что для «полного истребления симпатий» к России потребуется время.

«Большой путь мы хотим пройти очень быстро. У нас еще четыре года назад министр обороны был гражданином России (Павел Лебедев, с 2012-го до февраля 2014-го года.)», – сказал Полторак.

21 апреля сообщалось, что сотрудники СБУ задержали работника одного из стратегических предприятий министерства обороны Украины, обвинив его в шпионаже в пользу России.

19 октября 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что считает украинский народ братским, а может даже и частью русского народа.