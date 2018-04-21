СБУ нашла российского «шпиона» в минобороны Украины

Сотрудники СБУ задержали работника одного из стратегических предприятий министерства обороны Украины, обвинив его в шпионаже в пользу России.

Как утверждает ведомство, уроженец России, полковник запаса ВС Украины, в июле 2017 во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником военной разведки.

«За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства. Спецслужбы России, в частности, интересовались информацией по выполнению гособоронзаказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов», – сказано в заявлении на сайте СБУ.

Украинские силовики утверждают, что мужчина пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи России для осуществления воздушной разведки. По информации СБУ, подозреваемый связывался с «кураторами» во время поездок в Россию и по электронной почте.

«После выполнения «задач» злоумышленник планировал выехать в страны-агрессора и получить российское гражданство. Также установлено, что при содействии сотрудника разведки России гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории. Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте», – сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), на местах его работы и жительства проведены обыски. Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в начале апреля сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом депутата городского совета крымской Евпатории, которого обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».