Абэ назвал условие диалога с КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио может приступить к диалогу с Северной Кореей в случае успешного проведения встреч лидеров Южной Кореи и США с Пхеньяном, сообщила в Сеуле администрация южнокорейского президента.

Во вторник японский премьер и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор в преддверии намеченной на 27 апреля его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейскую администрацию.

Стало известно, что, несмотря на все противоречия между Японией и КНДР, «если вслед за саммитом Юга и Севера успешно завершится встреча в верхах между США и Северной Кореей, то и между Японией и Северной Кореей, естественно, возможен диалог».

Ранее сообщалось, что лидер Южной Кореи назвал прекращение северокорейских ядерных испытаний «важным решением» для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, в субботу Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Также стало известно, что северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США.