Определены 18 «умных городов» России

Проект «Умный город» протестируют в 18 городах, сообщил министр строительства Михаил Мень на конференции «Smart сity: внешний периметр».

На территории 18 городов будет реализовываться пилотный проект концепции «Умный город», – передает ТАСС со ссылкой на Меня.

Сообщается, что в число «пилотных» городов, в частности, вошли Котовск, Воронеж, Евпатория, Великий Новгород, Уфа, Елабуга, Тольятти, Ижевск, Глазов, Сарапул, Магас, Екатеринбург, Сатка, Пермь, Новоуральск, Новосибирск, Сосновый бор, Саров.

Планируется, что в этих городах будут протестированы комплексные технологические решения и точечные разработки, направленные на повышение комфорта жизни горожан.

По словам Меня, «Умный город» объединяет проекты по формированию городской среды, повышению эффективности организации системы управления, планированию городских ресурсов и созданию инструментов вовлечения граждан в процесс управления городским хозяйством.

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать в столице программу развития цифровой среды «Умный город», которая позволит повысить эффективность городского управления.

Ранее сообщалось, что в рамках программы к 2023 году в России могут появиться три «города-гения».