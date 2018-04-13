В России могут появиться три «города-гения»

В России к 2023 году могут появиться три «города-гения» в рамках программы «Умный город», сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на Красноярском экономическом форуме.

Чибис заявил, что в Минстрое планируют «получить в ближайшие пять лет как минимум 3-5 «городов-гениев», передает ТАСС.

Уже в мае 2018 года министерство планирует запустить «банк решений» для выполнения этой программы. Понятие «интеллекта городов» будет зависеть от степени применения IT-технологий в управлении городской средой и ЖКХ, заложенных в «банке» решений, рассказал замминистра.

«Мы планируем ввести своего рода IQ для городов, как IQ для человека – определенное количество баллов, чтобы наши города были выше за счет внедрения самых современных технологий, удобных для жителей», – рассказал Чибис.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его основная тема – «Россия 2018-2024: реализуя потенциал».

Проект «Умный город» базируется на таких принципах, как ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

Условием реализации проекта является широкое внедрение передовых технологий и материалов в городской и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование современных решений в архитектуре и цифровизация городского хозяйства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать в российской столице программу развития цифровой среды «Умный город», которая позволит повысить эффективность городского управления.