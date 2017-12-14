Цена нефти Brent впервые с 2014 года достигла 75 долларов

Стоимость барреля нефти марки Brent достигла 75 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Brent поднялась в цене до 75 долларов впервые с 26 ноября 2014 года, передает «Прайм».

Позднее цена слегка откатилась и на 22.14 мск составила 74,91 доллара за баррель, показав рост на 1,15%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,7%, до 68,88 доллара за баррель.

Рост цен на нефть связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке.