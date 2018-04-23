Ангола получила компенсацию от России за Аngosat-1

Ангола получит частоты на российских спутниках связи в качестве компенсации за спутника Аngosat-1, заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Хосе Карвалью да Роша.

«Пока новый спутник будет строиться, российская сторона должна предоставить компенсацию. На практике мы получим 216 Мгц в C и 216 Мгц в Ku-диапазонах, чтобы мы могли поддерживать все наши услуги. Это самая большая компенсация, которую мы добились. Это означает, что с 23 апреля мы уже будем иметь выгоду, как если бы наш спутник уже работал на орбите», – передает РИА «Новости» слова да Роша в интервью изданию Jornal de Angola.

Запуск Angosat-1 на ракете «Зенит» состоялся 26 декабря 2017 года. Он был застрахован российскими компаниями на 121 млн долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна. Спутник неконтролируемо дрейфует по орбите. Официально потеря аппарата не признается ни российскими, ни ангольскими специалистами.

Напомним, ранее в понедельник министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша сообщил, что спутник связи Angosat-1 признан неработоспособным.

Кроме того, он подтвердил принятие предложения Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника «Ангосат-2», на что уйдет не более 18 месяцев, а по своим техническим возможностям новый аппарат будет превосходить потерянный первый спутник «Ангосат-1».