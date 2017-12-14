На «Аллее правителей» установили бюст Ельцина

Бюст первого президента России Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установлен в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

На церемонии открытия присутствует вдова бывшего главы государства Наина Ельцина, передает корреспондент РИА «Новости».

Тем временем автор бюстов руководителей России на «Аллее правителей», скульптор Церетели обещал подумать над установкой бюста Дмитрия Медведева, который руководил страной с 2008 по 2012 год.



«Подумаю», – ответил Церетели на вопрос, когда будет установлен бюст премьера Медведева на «Аллее правителей» в Москве.



Напомним, 16 апреля сообщалось, что Российское военно-историческое общество (РВИО) 23 апреля откроет бюст первого президента России Бориса Ельцина работы Зураба Церетели.