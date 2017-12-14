Стекающую с Крымского моста воду решено фильтровать

Специальные очистные сооружения будут фильтровать дождевую воду, стекающую с Крымского моста в море, сообщил информцентр «Крымский мост».

«Строители Крымского моста сооружают комплексы, которые обеспечат очистку ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги. Многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

Всего будет работать 38 локальных очистных сооружений (ЛОС). Сообщается, что оборудование выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечивает очистку стоков до уровня воды в водоеме рыбохозяйственного назначения.

«На автодорожной части ливневые стоки будут уходить в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток пойдет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами, в соответствующие ЛОС. В них сток пройдет несколько последовательных стадий очистки, затем уже очищенная вода будет обеззаражена с помощью ультрафиолетового излучения», – говорится в сообщении.

«Экспертиза Роспотребнадзора подтвердила возможность спроектированной системы очистных сооружений Крымского моста очистить и обеззаразить поверхностный сток не только до уровня рыбохозяйственных водоемов, но даже до уровня водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения», – заявила эколог ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Напомним, 19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов в приветствии к участникам Ялтинского международного экономического форума заявил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.