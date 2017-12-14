США вселили в Макрона надежду на мир

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американским СМИ заявил, что США вселяют надежду на мир и многосторонность.

«Я думаю, что сегодня США играют очень важную роль для достижения мира в различных регионах, особенно, на Ближнем Востоке, и я думаю, что это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность», – передает RT со ссылкой на Fox News слова Макрона.

.@EmmanuelMacron: "I'm here to serve my people in my country and make it great again, as somebody I know very well could say." #FoxNewsSunday https://t.co/TT1D89E6Fa pic.twitter.com/dwwC3a0K3u — Fox News (@FoxNews) 23 апреля 2018 г.

Напомним, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты, Франция и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома террористической организации ИГ*.