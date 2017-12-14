Россия предложила США перестать изображать «ковбоев с киберкольтами»

Концепция теории сдерживания, используемая в ядерной сфере, неприменима к киберпространству, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских.

Новый помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что в киберпространстве можно создать систему сдерживания по аналогии с ядерным оружием. Крутских на это ответил, что в рассуждениях Болтон наблюдается «чудовищно опасная логика», передает ТАСС со ссылкой на СМИ.

Как заявил Крутских, те, кто поддерживает «концепцию теории сдерживания» применительно к киберпространству, должны осознавать, что «проводить соревнования на минном поле нельзя».

Крутских предостерег от «автоматизма» в применении к киберсфере методов, подходящих для ядерной сферы, так как в киберсфере не следует «делать ставку на силовое соревнование и противостояние супердержав».

В киберсфере, по его словам, государствам нужно развивать «доверие, транспарентность и сотрудничество». В такие отношения следует вовлечь как можно больше государств, заявил Крутских.

Он считает, что Москва и Вашингтон могли бы стать лидерами в построении этих отношений. Он назвал «ненормальной» ситуацию, при которой «два ковбоя стоят, нацелившись друг в друга «киберкольтами».

Крутских заявил, что Москва «опустит свой «кольт», если они опустят».

«Но пока напряжение только нарастает», – сказал он, добавив, что странам следует «договариваться и показывать пример другим».

Напомним, Крутских также заявил, что Россия не намерена в одностороннем порядке давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы.