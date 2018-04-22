Москва ответила на ультиматум Ханстмана

Россия не намерена в одностороннем порядке давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

В интервью российским СМИ Крутских заявил, что если посол США Джон Хантсман «всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной».

«Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», – сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Крутских напомнил, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии намерений вмешиваться во внутренние политические процессы, влиять на выборы в США, а в это время, как сообщали американские СМИ, США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран, в том числе и России.

«Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях, – подчеркнул он. – А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем.

Хантсман ранее заявлял, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.