Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска

Не менее 12 мирных жителей пострадали в воскресенье, 22 апреля, при обстреле боевиками двух жилых кварталов сирийской столицы, передает агентство SANA со ссылкой на источник в управлении полиции Дамаска.

Уточняется, что обстрелу подверглись районы Эт-Тадамун и Эль-Кадам, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в сирийской провинции Дамаск начался вывод боевиков и членов их семей из района Восточный Каламун.

Днем ранее сирийская правительственная армия договорилась с боевиками ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» о выводе их формирований из южных пригородов Дамаска. Днем ранее сотни боевиков сдали оружие и начали эвакуацию из города Думейр.