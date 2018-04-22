Названа дата прощания с Ниной Дорошиной

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной состоится 24 апреля, оно пройдет на Другой сцене «Современника», сообщили в театре.

Прощание начнется в 11.00, отпевание состоится в 14.00 в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, передает «Интерфакс».

В субботу на 84-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Дорошина. Наиболее известна она по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби».