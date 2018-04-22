Турция обрушилась с критикой доклада США о правах человека

Анкара разочарована ежегодным докладом Государственного департамента США о правах человека в мире, считает его безответственным и неприемлемым, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Доклад составлен безответственно. Его турецкий раздел содержит неприемлемые обвинения и претензии к Турции», – передает РИА «Новости» текст заявления МИД Турции.

«Меры, принятые страной для справедливой и законной борьбы с террористическими организациями, в докладе не отражают своей сути», – заявляет Анкара.

Турция напомнила, что США проигнорировали их просьбу о выдаче оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сторонники которого, по заявлению турецких властей, предприняли попытку военного переворота в июле 2016 года. «Не случайно доклад, в котором повторяются утверждения группировок, связанных с террористическими организациями, а борьба с терроризмом называется «внутренним конфликтом», подготовлен в стране, где скрывается главарь FETO», – подчеркивается в заявлении турецкого МИД.

Анкара заявляет, что доклад Госдепа нельзя считать «беспристрастным и объективным». Турция также посоветовала США «сначала покончить с систематическими нарушениями прав человека по отношению к собственным гражданам».

Напомним, Госдеп США в своем докладе обвинил правительства России, Китая, Ирана и КНДР в ежедневном нарушении прав человека. Кроме того, в документе сказано, что на Украине зафиксированы серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и казни, коррупция на правительственном уровне и цензура.