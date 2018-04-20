США обвинили Россию, Китай, Иран и КНДР в ежедневном нарушении прав человека

Госдеп США обвинил правительства России, Китая, Ирана и КНДР в ежедневном нарушении прав человека.

«Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», – говорится в тексте доклада, анализирующего ситуацию в 17 странах мира в 2017 году, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре США опубликовали новую стратегию национальной безопасности. Россия и Китай в ней фигурировали как ревизионистские державы, угрожающие мировому порядку. Иран и КНДР были названы «дестабилизирующими» государствами.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала стратегию нацбезопасности США.