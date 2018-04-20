США обвинили Россию, Китай, Иран и КНДР в ежедневном нарушении прав человека

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20 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:45  |  vz.ru
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Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
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США расширили список «российского покаяния»

Американцы нашли новые «грехи» России, без признания которых она не сможет улучшить отношения с СШАФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США, чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России. Подробности...
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Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
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Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором

Новая крылатая ракета MdCN, выпущенная по Сирии с борта фрегата «Лангедок», прошла боевое крещениеФото: кадр из видео
Парижская пресса возмущается фиаско, постигшим французские фрегаты в сирийской операции. Из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД источники в российском ВПК взяли французских коллег под защиту. Фрегаты стреляли новой ракетой MdCN, получившей, таким образом, в Сирии боевое крещение. А для новой ракеты это результат нормальный, считают они. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому, если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...

Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
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Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          США обвинили Россию, Китай, Иран и КНДР в ежедневном нарушении прав человека

          20 апреля 2018, 20:48

          Текст: Алексей Ласнов

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          Госдеп США обвинил правительства России, Китая, Ирана и КНДР в ежедневном нарушении прав человека.

          «Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», – говорится в тексте доклада, анализирующего ситуацию в 17 странах мира в 2017 году, передает РИА «Новости».

          Напомним, в декабре США опубликовали новую стратегию национальной безопасности. Россия и Китай в ней фигурировали как ревизионистские державы, угрожающие мировому порядку. Иран и КНДР были названы «дестабилизирующими» государствами.

          Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала стратегию нацбезопасности США.


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