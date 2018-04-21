Роухани обещал Асаду помочь восстановить Сирию после войны

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил главу САР Башара Асада с Днем независимости Сирии и пообещал помощь в восстановлении страны после боевых действий.

«Так же, как правительство Исламской Республики Иран поддерживало сирийской народ в его борьбе с терроризмом, оно готово поддерживать вас в восстановлении Сирии, используя все, что в его силах», – цитирует Роухани PressTV, передает RT.

Лидер Ирана заявил, что Тегеран продолжит помогать Дамаску, пока в Сирии не восстановятся стабильность и безопасность.

Ранее Роухани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметил хорошее взаимодействие Москвы и Тегерана по Сирии, выразив надежду, что трехсторонний саммит с Турцией будет способствовать миру в регионе.