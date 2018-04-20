Названы страны с самым привлекательным гражданством

Наиболее привлекательной страной для получения гражданства признана Франция, следует из рейтинга консалтинговой компании Henley & Partners.

Рейтинг стран с самым привлекательным гражданством возглавили Франция, Германия и Исландия, передает РИА «Новости».

Россия, как и в прошлом году, заняла 63-е место, разместившись рядом с Венесуэлой и Палау. Это лучший результат среди стран СНГ.

Завершают список Ирак, Афганистан и Сомали.

Отмечается, что составители рейтинга учитывают такие параметры, как масштаб экономики, возможность безвизового въезда в другие страны, общественный порядок и другие.

Ранее рейтинг «лучших стран мира» опубликовало издание U.S. News & World Report. В первую тройку вошли Швейцария, Канада и Германия. Россия заняла 26-е место.