Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян

Заведующий реанимационным отделением ереванского медицинского центра Св. Григория Просветителя Самвел Карапетян рассказал о состоянии граждан России и Ирана, пострадавших при взрыве в столице Армении.

По его словам, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, передает РИА «Новости»

Он добавил, что операция восьмилетней девочки –гражданки Армении – продолжается уже полтора часа. «У нее диагностированы рваные раны бедра, ее жизни ничего не угрожает. Обо всем остальном можно говорить после операции», – отметил врач.

По последним данным, среди пострадавших трое граждан Армении – дети шести и восьми лет, а также 19-летняя девушка, трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана.

Тем временем в МЧС Армении сообщили, что взрыв в ресторане Burger King произошел на кухне, где рванул кислородный баллон. «Выяснилось, что в кухне пункте быстрого питания «Бургер Кинг» по адресу Северный проспект 5 взорвался 20-килограмовый [кислородный] баллон», – сообщили спасатели.

Ранее подполковник МЧС Армении Тигран Восканян сообщал, что жизни восьмилетней девочки угрожает опасность.