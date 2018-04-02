Опубликовано видео съемок Бузовой для Playboy

Российская телеведущая и певица снялась для русскоязычной версии журнала Playboy, видео со съемок она опубликовала в своем Instagram.

Бузова опубликовала короткое видео, в начале которого сообщила, что «такой ее еще не видели».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 2 Апр 2018 в 8:20 PDT

В середине марта Бузову заподозрили в нетрадиционной ориентации после публикации фото, на котором она целует Олесю Маршевскую. Перед этим она уже публиковала в своем Instagram видео, на котором позировала обнаженной.