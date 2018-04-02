Найдены пропавшие из Промсвязьбанка досье на 100 млрд рублей

Зампред Центробанка Василий Поздышев заявил, что пропавшие из Промсвязьбанка кредитные досье на 100 млрд рублей были обнаружены 16 марта, однако регулятор пока не имеет доступа к ним.

«Шестнадцатого марта в результате следственных мероприятий были обнаружены кредитные досье вне помещения банка, в помещении бизнес-центра», – цитирует РИА «Новости» Поздышева. По его словам, ЦБ пока не получил доступ к этим документам.

Поздышев также сообщил о создании банка плохих активов из балансов «Рост банка», «Траста», Промсвязьбанка и Автовазбанка.



«...Формирование банка или фонда проблемных и непрофильных активов. Он будет создан из нескольких балансов – это в основном баланс «Рост банка», на котором сформирован больший объем непрофильных активов, баланс банка «Траст». После очищения хорошие активы перейдут в Бинбанк и «Открытие», чтобы обслуживать их как обычные банковские кредиты», – сказал он.

Зампред ЦБ подчеркнул, что в банк проблемных активов войдут и активы Автовазбанка с частью баланса Промсвязьбанка, «непрофильные, связанные с бывшими акционерами, не имеющие никакого отношения к будущим задачам Промсвязьбанка.

В январе ЦБ обратился в Генпрокуратуру из-за хищения кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка на общую сумму задолженности более 100 млрд рублей.

Ранее временная администрация банка направила генеральному прокурору Юрию Чайке заявление о возбуждение уголовного дела в связи с выявлением сделок по приобретению у компаний-нерезидентов ценных бумаг банка на внебиржевом рынке, которые совершены вопреки интересам банка и причинили ему существенный имущественный ущерб.

Напомним, 15 декабря Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. 15 января собственный капитал Промсвязьбанка был снижен до 1 рубля.