ЦБ обратился в Генпрокуратуру из-за хищения кредитных досье в Промсвязьбанке

Банк России и временная администрация Промсвязьбанка в конце декабря прошлого года направляли в Генпрокуратуру обращения в связи с хищением кредитных досье заемщиков банка и ряда сделок с ценными бумагами кредитной организации.

«Банк России 25 декабря 2017 года направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ в отношении выявленного факта хищения кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка на общую сумму задолженности более 100 млрд рублей», ­– сообщили в регуляторе, передает ТАСС.

Кроме того, 29 декабря временная администрация банка направила генеральному прокурору Юрию Чайке заявление о возбуждение уголовного дела в связи с выявлением сделок по приобретению у компаний-нерезидентов ценных бумаг банка на внебиржевом рынке, которые совершены вопреки интересам банка и причинили ему существенный имущественный ущерб.

Также регулятор 29 декабря обратился в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку по обращению временной администрации, добавили в ЦБ.

Напомним, 15 декабря Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. 15 января собственный капитал Промсвязьбанка был снижен до 1 рубля.