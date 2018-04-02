Тело сотрудника МВД нашли в багажнике авто на Ставрополье

Полиция ищет подозреваемого в убийстве сотрудника ГУ МВД по Ставропольскому краю, тело которого было обнаружено в багажнике автомобиля со следами насильственной смерти, сообщает пресс-служба ведомства.

«Накануне в дежурную часть отдела полиции города Ставрополя поступило сообщение о без вести пропавшем сотруднике главного управления МВД России по Ставропольскому краю. На его поиски ориентировали весь личный состав полиции края», – передает сообщение РИА «Новости».

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе преследования установили автомобиль, однако водителю удалось скрыться.

«В багажнике автомашины полицейские обнаружили тело пропавшего сотрудника со следами насильственной смерти», – заявили в ГУ МВД.

Погибший являлся инженером-электриком отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД России. На его теле обнаружено большое количество ножевых ранений.

По данным ведомства, следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя СУ СКР по краю завел уголовное дело по статье УК «Убийство».

Напомним, в апреле 2017 года в Подмосковье в оставленном на дороге автомобиле были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.