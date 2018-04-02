Соседка Гагарина рассказала о плохой примете в день его гибели

В день гибели 27 марта 1968 года первый космонавт планеты Юрий Гагарин впервые в жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним, сообщила его соседка по лестничной площадке, доктор технических наук Тамара Волынова, жена космонавта Бориса Волынова.

«Мы соседи по квартирам, жили в одном доме, на одной лестничной площадке, и в последний день его жизни вместе вышли на работу. Я опаздывала, моя мама вышла подержать для меня лифт. Юра уже стоял в лифте, и когда я выбежала, он стоял, держа руками створки дверей. Спустились вниз и вместе дошли до перекрестка. Тут Юрий внезапно остановился и говорит: «Слушайте, я, оказывается, впервые в жизни забыл пропуск на аэродром», – цитирует Волынову РИА «Новости».

Также она отметила, что несмотря на уговоры идти без пропуска, поскольку вся страна уже знала его в лицо, Гагарин решил вернуться домой за документом.

«Действительно, пропуск был в его курточке. Дочки уже завтракали, он подошел, поцеловал их на прощанье и вышел», – отметила Тамара Волынова.

Вечером она увидела много служебных машин, на большой скорости несущихся по городку, а от соседок узнала, что Гагарин пропал.

«Куда пропал? Мы же утром вместе на работу шли. Найдется. Но позже стало известно, что Юра не вернулся из полета», – сказала соседка первого космонавта планеты.

Тамара Волынова отметила, что их семьи до сих пор живут по соседству – на одной лестничной площадке.

Юрий Гагарин погиб во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ вместе с напарником Владимиром Серегиным 27 марта 1968 года. Причина авиакатастрофы до сих пор не установлена. Отказов техники выявлено не было. Анализ крови летчиков показал отсутствие алкоголя и других веществ.