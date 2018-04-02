В Нигерии при нападении боевиков «Боко Харам»погибли 18 человек

В результате нападения боевиков радикальной группировки «Боко Харам» в Нигерии 18 человек погибли, 84 получили ранения.

Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.

Другие подробности пока не раскрываются, передает РИА «Новости».

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения в Нигерии шариата. Правозащитные организации отмечают, что за восемь лет, в связанных с «Боко Харам» насильственных акциях погибли около 20 тыс. человек. В 2014 году «Боко Харам» похитили более 200 школьниц, в 2015 году – еще порядка 40 подростков и молодых мужчин.

Также известно, что правительство Нигерии заплатило террористам 1 млн долларов за освобождение 21 девушки в октябре 2016 года. Свобода еще 82 заложниц обошлась властям в 2 млн долларов и освобождение пятерых главарей группировки из тюрьмы.

В 2015 году группировка сменила название на «Исламское государство* в Западной Африке».