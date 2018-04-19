Экспозиции проекта «Россия – моя история» посетили 5,5 млн человек

Исторический проект «Россия – моя история» перешагнул отметку в 5,5 млн посетителей, реализовав несколько крупных рекордов в различных уголках страны.

Как следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД, экспозиции проекта в Петербурге за пять месяцев посетили 300 тыс. человек. В Перми, Махачкале и Волгограде – более 100 тыс. менее чем за полгода. В Тюмени каждый третий школьник региона побывал в историческом парке «Россия – моя история».

За пять лет реализации интерактивного проекта «Россия – моя история» в его рамках открылись 16 масштабных павильонов в крупнейших городах России. Так проект вошел в число самых посещаемых по истории России.

В 2013 году первую выставку «Романовы» в Москве посетило более 300 тыс. человек, в 2014 году ее же в петербургском «Ленэкспо» увидели более 150 тыс. человек с максимальным показателем дневной посещаемости в 19,5 тыс. человек.

Статистика исторического парка в Петербурге наглядно показывает, что более половины зрителей в возрасте до 35 лет предпочитают изучать древнюю историю и современность, а треть посетителей отдают свое предпочтение экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе».

Посещаемость других парков измеряется десятками тысяч, а срок работы 14 из них отсчитывается с сентября 2017 года, что показывает важную сторону рекордов – ограниченность во времени.

«Таким образом, общей численности посетителей проекта «Россия – моя история» (5,5 млн) хватило бы на целый город равный по размеру, например, культурной столице», – сообщил руководитель исторического парка «Россия – моя история» Иван Есин.