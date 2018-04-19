Михалков признался в зависти Вайнштейну

Российский режиссер и актер Никита Михалков перед открытием 40-го Московского Международного кинофестиваля заявил, что завидует голливудскому продюсеру Харви Вайнтшейну, ранее обвиненному в сексуальных домогательствах.

«Я могу Вайнтштейну только позавидовать. Когда тебя, не обладающего внешностью Алена Делона, любят такие красивые женщины! Я сейчас не говорю, за что. Но все вместе – это абсолютная порнография. Когда женщины, которые делали это, имея товарный вид, а потом, потеряв его, начинают, так сказать, спекулировать, это не здорово», – сказал Михалков, передает «Комсомольская правда».

Президент ММКФ отметил, что согласен с позицией Катрин Денев. «Что вы делаете? Вы же разрушаете отношения между мужчинами и женщинами. Вы пугаете мужчин, мешаете им подходить к женщинам, привлекая их к другим мужчинам. Мне кажется, это некая тенденция, которая лично мной не может быть принята», – подчеркнул режиссер.

Михалков добавил, что осознает увеличение своего уровня «нерукопожатности» после этого заявления. «Но, как сказал Гейне, женщина, которая перестает быть женщиной, превращается в дурного мужчину», – заключил он.

Напомним, ранее СМИ обнародовали данные о том, что Вайнштейн в течение 30 лет предлагал актрисам, с которыми работал, карьерный рост через постель и даже совершал изнасилования. Актрисы Анжелина Джоли и Гвинет Пэлтроу также обвинили продюсера в домогательствах.

Сам Вайнштейн отверг обвинения, однако решил пройти курс лечения от сексуальной зависимости. При этом супруга продюсера уже подала на развод, заявив, что ее «сердце разрывается от боли».